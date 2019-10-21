Чебоксары, , 13:01 — REGNUM После аварии с троллейбусом в Чебоксарах, в которой пострадали более 30 человек, в больницах остаются шестеро раненых. У них врачи диагностировали травмы средней степени тяжести, тяжёлых травм не было ни у кого. Продолжается выяснение причин ДТП: по предварительным данным правоохранителей, водитель не справился с управлением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данный вопрос был поднят сегодня, 21 октября, на планёрке в администрации Чебоксар. По словам заместителя директора «Чебоксарского троллейбусного управления» Вячеслав Чистополев (ЧТУ является муниципальным предприятием), «выяснение причины происшествия ещё ведётся». Пассажиры были застрахованы, им выплачиваются компенсации — их размер не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в 14:38 в Чебоксарах троллейбус врезался в опору линии электропередачи. По данным минздрава Чувашии, в результате ДТП пострадал 31 человек, из них 10 несовершеннолетних. Тяжёлых пострадавших нет. Всего в момент аварии в салоне троллейбуса находились около 50 пассажиров.

В отношении 22-летнего водителя троллейбуса возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевших). Алкогольного опьянения у водителя не выявлено.

По предварительным данным правоохранителей, водитель не справился с управлением троллейбуса. Неофициально отмечается, что у него свело ногу — эта версия также проверяется.

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