Элиста, , 13:00 — REGNUM У десяти воспитанников одного из детских садов в Приютненском районе Калмыкии была выявлена кишечная инфекция, в настоящее время детский сад закрыт. Вспышку заболевания республиканский Роспотребнадзор зафиксировал 18 октября.

Джангара Санджиева. «Основная версия — пищевое отравление, выявлен норовирус. Все дети перенесли легкую форму заболевания, никто из них не госпитализирован. На сегодня вспышка локализована, детский сад закрыт на проведение соответствующих мероприятий. Среди других воспитанников не выявлено пострадавших», — цитирует РИА «Калмыкия» главного санитарного врача Калмыкии

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре, спустя две недели после начала учебного года, в Целинном районе Калмыкии была приостановлена работа гимназии — у 16 воспитанников была выявлена норовирусная инфекция.

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