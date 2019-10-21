Элиста, 21 октября 2019, 13:00 — REGNUM У десяти воспитанников одного из детских садов в Приютненском районе Калмыкии была выявлена кишечная инфекция, в настоящее время детский сад закрыт. Вспышку заболевания республиканский Роспотребнадзор зафиксировал 18 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре, спустя две недели после начала учебного года, в Целинном районе Калмыкии была приостановлена работа гимназии — у 16 воспитанников была выявлена норовирусная инфекция.
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