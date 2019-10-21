Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 13:00 — REGNUM На Ямале ребёнку, упавшему с забортного трапа самоходного плавучего магазина, выплачена компенсация в 50 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Установлено, что в июне 2019 года в Ямальском районе при передвижении людей по забортному трапу в плавучий магазин произошёл его обрыв. Несовершеннолетний упал в воду с высоты 1,5 метров. Ребёнок получил переохлаждение лёгкой степени, испытал сильное душевное волнение и нравственные страдания.

Проверка показала, что при установке и использовании забортного трапа членами экипажа и предпринимателем не были соблюдены нормативные требования, не проводились его испытания. Также не обеспечена установка подтрапных сеток, контроль за передвижениями по трапу, а ограждения и поручни трапа не соответствовали требованиям технического регламента.

Решением Ямальского районный суда с индивидуального предпринимателя и судовладельца в пользу пострадавшего ребёнка взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей.