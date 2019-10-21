Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM Из-за утреннего гололёда в Екатеринбурге в травмпункты города стали чаще обращаться горожане с различными повреждениями. Об этом сообщает ЕАН.

В пресс-службе горздрава заявили агентству, что в травмпунктах зафиксировали небольшой рост посещений за сегодняшний день. Увеличение людского потока связано с гололёдом, который возник после ледяного дождя.

Чаще всего пострадавшие обращаются в травмпункты с вывихами и ушибами, отметили в горздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, екатеринбургские коммунальщики уже отреагировали на возникший в городе гололёд. Дороги и тротуары посыпают песко-солевой смесью.

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