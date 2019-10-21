Турин, Италия, , 12:38 — REGNUM Пожар случился в одном из зданий архитектурного комплекса, внесенного в фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО в центре итальянского города Турин утром 20 октября. Об том сообщает канал RaiNews24.

Сообщается, что в настоящее время возгорание уже ликвидировано. Горела крыша здания королевских конюшен. На опубликованном фото с места пожара видно, как пламя поднимается над зданием.

По предварительным данным, жертв нет. В результате пожара часть крыши обвалилась. Причины возгорания выясняются.

Напомним, 19 октября, в Ростове Ярославской области в пожаре погибли два человека. Местные жители несут с сгоревшему дому цветы и игрушки.