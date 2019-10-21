Тюмень, , 12:24 — REGNUM В Тюмени отремонтируют Спасскую церковь 1896 года постройки. На эти цели планируется затратить 244 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Будущему подрядчику в течение двух лет предстоит реставрировать живопись, полы, стены, обустроить отопление, газопровод и водопровод, восстановить позолоту купола, а также провести озеленение территории. Окончательный выбор подрядчика намечен на 20 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Тюменской области отремонтируют Всехсвятскую церковь, которую ещё называют Круглой церковью за 60 млн рублей.

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