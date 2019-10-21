Порт-Вила, , 12:15 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 21 октября возле побережья основного государства Вануату. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 02:52 по всемирному времени (05:52 мск). Эпицентр находился на глубине 226,1 км и на расстоянии 59 км от города Исангел.

Ранее, 20 октября произошло землетрясение недалеко от Вануату. На Филиппинском острове были зафиксированы толчки магнитудой 5,2. До этого там произошли подземные толчки 16 октября магнитудой 6,7.

В результате землетрясения погибла маленькая девочка.