Краснодар, , 12:10 — REGNUM 37-летняя туристка упала с вершины водопада в Мостовском районе Краснодарского края, сообщили 21 октября в ГКУ «Кубань-СПАС».

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл накануне, 20 октября. Женщина вместе с семьей отдыхала в районе поселка Никитино Мостовского района, она залезла на вершину водопада, чтобы сделать селфи. Однако не удержалась на скользкой поверхности и упала с пятиметрового обрыва.

Родные женщины вызвали спасателей: пострадавшую на носилках подняли по труднодоступному рельефу — на расстояние около полутора километров, а затем передали врачам скорой.

Отметим, что ранее краснодарские спасатели нашли туристку из Санкт-Петербурга, заблудившуюся в Апшеронском районе.