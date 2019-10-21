Красноярск, , 12:07 — REGNUM В Красноярском крае за семьями погибших в результате прорывы дамб будут закреплены социальные работники, заявила 21 октября региональный министр социальной политики Ирина Пастухова.

«Дополнительно на каждую семью составляется социальный паспорт, ни одна семья не останется без внимания, за каждой семьёй будет закреплён социальный работник», — цитирует ТАСС Пастухову.

Как сообщало ИА REGNUM, дамбу на прииске Сейба в Красноярском крае прорвало утром 19 октября. На сегодня известно о 15 погибших и 44 пострадавших. На данный момент остается неизвестна судьба пяти человек, их поиск продолжается.

В Минтруде сообщили, что семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 млн рублей. Единовременная страховая выплата в индивидуальном размере также будет выплачена пострадавшим.

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