Омск, , 12:06 — REGNUM В Омске следствие проводит проверку по факту смерти 21-летнего мужчины, чьё тело было найдено под мостом. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в областном следственном управлении СКР.

Уточняется, что тело мужчины нашли ночью 20 октября на проезжей части под Комсомольском мостом в Омске. Следствие осмотрело тело, место происшествия и опросило очевидца. По предварительным данным, мужчина был сильно пьян и упал с моста, потеряв равновесие.

Все обстоятельства несчастного случая будут установлены в ходе проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в центре Санкт-Петербурга 13-летний подросток упал в канал. Мальчика госпитализировали. По его словам, он стоял на мосту после квеста и смотрел в воду, когда потерял сознание и упал с моста.

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