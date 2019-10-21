Тюмень, , 12:01 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет водитель такси, который на пешеходном переходе сбил шестилетнего мальчика. Обвиняемый признал свою вину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Следствием установлено, 20-летний тюменский студент через мобильное приложение принимал заказы на перевозку пассажиров. Он вёз клиентов 25 августа 2019 года на арендованном Hyundai Solaris. На автомобиле были установлены шины разных размеров и моделей, на некоторых их них были шипы. Кроме того, водитель ехал с большой скоростью. И переходе у дома 32/3 по ул. Широтной автомобиль под его управлением сбил шестилетнего мальчика, который переходил дорогу с матерью. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом височной кости и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Студент обвиняется по ч.1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.