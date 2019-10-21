Буламбули, , 12:02 — REGNUM Сотни жителей районов Буталеджа и Буламбули в восточной части Уганды остались без крова из-за продолжающихся проливных дождей. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Проливные дожди, которые почти ежедневно обрушивались на разные части страны, привели к обрушению нескольких домов и затоплениям обширных районов, сообщает издание.

По словам пресс-секретаря Общества Красного Креста Уганды Ирэн Накасииты, оценка, проведенная гуманитарной организацией, показывает, что в результате удара стихии многие дома оказались погруженными под воду, а мост Лелеси был почти размыт, из-за чего многие дороги были перекрыты.

«Только в Буталедже пострадали 650 семей. Поэтому сегодня вечером многие будут вынуждены ночевать на улице», — сказала Накасиита.

Она добавила, что в Буламбули пострадали более 1000 человек.

«В результате наводнения в Буламбули пострадали около 150 семей, в результате чего 1000 человек остались без крова», — заявила Накасиита.

«Три школы в Буламбули также были затоплены», — добавила она.

Накасиита отметила, что оперативные группы организации продолжают следить за ситуацией, чтобы установить масштабы ущерба и точное число пострадавших.