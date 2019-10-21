Тольятти, Самарская область, , 11:56 — REGNUM Наркотик мефедрон в особо крупном размере изъяли в Самарской области. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба областное ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражами порядка в г. Тольятти был задержан 27-летний житель Москвы, которого подозревает в сбыте наркотиков. Предполагаемый злоумышленник приехал в Тольятти, и в парке сделал «закладку», которую изъяли полицейские в присутствии понятых.

Вещество, весом около одного килограмма было отправлено на экспертизу, которая показала, что оно является наркотиком — мефедрон.

По версии следствия, подозреваемый приобретал наркотики через интернет.

По данному факту возбуждено и расследуются уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ. В настоящее время сотрудники полиции выясняют каналы поставки наркотиков.