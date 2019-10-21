Анкара, 21 октября 2019, 11:46 — REGNUM Правоохранительные органы Турции за прошедшую неделю арестовали 4 тыс. 407 нелегальных мигрантов, об этом 21 октября сообщает Anadolu Ajansi.
Среди задержанных присутствовали граждане Пакистана, Сирии, Ирака, Ирана, Афганистана, Туниса, Кувейта, Марокко, Египта, Ливии, Бангладеш, Сомали, Ганы, Йемена и других стран.
Напомним, Турция продолжается оставаться удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Африки. Мигранты пытаются проникнуть на территорию Евросоюза.
По официальным данным, с начала 2019 года в стране было задержано свыше 336 тыс. нелегалов, что уже значительно превысило показатели за 2018 год, когда аресту подверглись 268 тыс. человек.
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