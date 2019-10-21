, 11:39 — REGNUM На Камчатке медведь напал на двух работников, которые устраняли поломки на маяке в бухте Русской. Один погиб на месте, другой получил травмы и был доставлен в военный госпиталь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

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Трагическое происшествие случилось 19 октября. Медведь вышел к маяку и набросился на людей, одному мужчине, несмотря на травмы, удалось спастись. Его коллега погиб. На военном корабле пострадавшего доставили в госпиталь. Военные медведя отстрелили.

Специалисты работали на маяке более пяти лет.

По сообщениям местных СМИ, от лап медведя погиб начальник группы по обследованию средств навигационного оборудования маячной службы воинской части.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кунашире медведица напала на рыбаков, ловивших крабов на берегу моря. Мужчин доставили в больницу. Состояние тяжёлое.