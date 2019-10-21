Красноярск, , 11:34 — REGNUM Старший инспектор заповедника в Шушенском районе Красноярского края подозревается в получении взятки. Как сообщили ИА REGNUM 21 октября в Главном следственном управлении СКР по краю и Хакасии, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)»).

По предварительной версии следствия, в апреле 2019 года троих жителей Тувы задержали за незаконную охоту в заповеднике «Саяно-Шушенский». Один из задержанных предложил старшему госинспектору в области охраны окружающей среды — начальнику отдела заповедника передать взятку в размере 100 тысяч рублей.

Деньги перечислили на банковскую карту инспектора. Позже он их обналичил.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, В селе Кетово Курганской области сотрудник полиции осуждён за взятку 7 тыс. рублей.

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