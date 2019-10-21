Инчхон, Южная Корея, , 11:32 — REGNUM Рейс южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines из Южной Кореи во Вьетнам задержали на час по техническим причинам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, самолет, выполняющий рейс из международного аэропорта «Инчхон» в международный аэропорта «Нойбай» был задержан из-за дефектов в корпусе авиалайнера.

«Самолет уже находился на взлетно-посадочной полосе, как неожиданно на приборной панеле появилось сообщение о неисправности, из-за чего мы были вынуждены провести проверку и задержать рейс», — сообщили в компании.

Известно, что 297 пассажиров смогли вылететь во Вьетнам в 11:57 по местному времени.

Напомним, что 18 октября в у самолета авиакомпании Asiana Airlines перед взлетом загорелся двигатель.

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