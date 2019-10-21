Владивосток, , 11:26 — REGNUM В социальных сетях Приморья самые негативные отклики нашло видео, на котором видно, как белый джип на центральной улице города пропустил карету «Скорой помощи», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По видимой обстановке понятно, что событие происходит на улице Алеутской в центре города. Включенные световые маячки и сигнал оказываются не способными повлиять на водителя белого джипа, тогда как все остальные машины уступают дорогу медицинскому автомобилю.

Как рассказали в УМВД Приморского края, видеозапись приобщена к административному делу, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла решение ужесточить наказание за не пропуск машин «Скорой помощи» и нападения на врачей.