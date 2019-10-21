Красноярск, , 11:19 — REGNUM Семьям погибших в результате прорыва дамбы на реке Сейбе в Курагинском районе Красноярского края выплатят по 1 млн рублей, независимо от места их проживания. Как сообщили ИА REGNUM 21 октября в региональном правительстве, соответствующее поручение дал губернатор Красноярского края Александр Усс.

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Семьям 20 пострадавших из резервного фонда краевого правительства окажут матпомощь в размере от 50 до 500 тыс. рублей. Сумма будет зависеть от степени вреда здоровью.

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Когда будет завершена аварийно-спасательная операция, семьям пропавших без вести (пять человек по состоянию на 21 октября) планируют выделить до 500 тыс. рублей в виде адресной материальной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу на территории золотодобывающего рудника. По данным следствия, прорыв начался с самой верхней дамбы, а затем по цепочке разрушились ещё четыре гидротехнических сооружения. Установлено, что дамбы были возведены незаконно. Погибли 15 человек, 44 человека пострадали, пятеро числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело.

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