Краснодар, , 11:16 — REGNUM Вирус африканской чумы свиней обнаружен в пробах готовой продукции одного из краснодарских предприятий, сообщила прокуратура региона. По данному факту проводится проверка.

Африканская чума свиней

Вирус был обнаружен в пробах готовой мясной продукции производства ООО «Юг Роскошной Промышленности» на территории Тихорецкого района. Продукция была завезена с территории Ставропольского края.

«В настоящее время вся зараженная продукция на территории района изъята из оборота, очаг вируса локализован, выполняются все необходимые мероприятия. Прокуратура проводит проверку деятельности инстанций на предмет соблюдения требований по утилизации биологических отходов», — уточнили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очаг африканской чумы свиней был выявлен в Труновском районе Ставропольского края на территории местного хозяйства.