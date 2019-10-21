Краснодар, 21 октября 2019, 11:16 — REGNUM Вирус африканской чумы свиней обнаружен в пробах готовой продукции одного из краснодарских предприятий, сообщила прокуратура региона. По данному факту проводится проверка.
Вирус был обнаружен в пробах готовой мясной продукции производства ООО «Юг Роскошной Промышленности» на территории Тихорецкого района. Продукция была завезена с территории Ставропольского края.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, очаг африканской чумы свиней был выявлен в Труновском районе Ставропольского края на территории местного хозяйства.