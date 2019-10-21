Анкара, , 11:19 — REGNUM В результате столкновений вооруженных сил Турции с повстанцами из Рабочей партии Курдистана погиб один турецкий военный, об этом 21 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация проходила в сельской местности провинции Мардин на юго-востоке страны.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому ее деятельность на территории государства преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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