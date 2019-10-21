Якутск, , 11:21 — REGNUM В Якутске разыскивают женщину, которая оставила в подъезде ребёнка. Полуторагодовалого малыша без взрослых 18 октября обнаружила жительница дома и позвонила в полицию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации правоохранительных органов, рядом с мальчиков находились пакеты с вещами и продуктами питания. Медики у ребёнка видимых повреждений не обнаружили. Его поместили в дом ребёнка в Якутске.

Полиция установила личность найдёныша, нашлась и его бабушка, которая не живёт в Якутии. Выясняются все обстоятельства дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми несколько дней ищут 14-летнего подростка, который 17 октября вышел из дома и не вернулся. Волонтёры и полиция ведут поиски.