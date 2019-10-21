Ростов, Ярославская область, , 11:11 — REGNUM Жители Ростова Ярославской области несут детские игрушки и цветы к сгоревшему дому на улице Ленинской. Об этом написал в социальных сетях председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сгоревший дом в Ростове Великом Страница Алексея Константинова в Facebook

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пожаре 19 октября там погибли семь человек, в том числе пятеро детей, самому младшему из которых был всего год. В настоящее время задержан мужчина, подозреваемый в поджоге дома.

Также в Ростове организован сбор гуманитарной помощи пострадавшим.

«Некоторые пострадавшие продолжают находиться в больничных палатах. Один из них — Михаил Сергеевич Махов. Ему 91 год. Потерять все в таком возрасте — огромный стресс. Ему необходима поддержка. Сегодня навестил его и пожелал скорейшего выздоровления», — написал председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

Власти сообщили о том, что сгоревший дом будет расселен. Пострадавшим предполагается оказать помощь из бюджета.

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