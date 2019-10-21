Чебоксары, , 11:09 — REGNUM В Порецком районе Чувашии бывший сотрудник пожарной части республиканской противопожарной службы признан виновным в повторном нарушении правил дорожного движения. Ему назначены обязательные работы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Приговор вынесен бывшему сотруднику пожарной части №38 противопожарной службы Чувашии. По данным ведомства, 3 июня 2019 года в селе Порецкое злоумышленник управлял своим автомобилем «ВАЗ-21 102» в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт был выявлен сотрудниками ГИБДД.

«Хотя ранее он был лишён водительских прав за управление в пьяном виде и нарушение правил дорожного движения, в результате которого пострадал один человек», — сказал Олег Дмитриев.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ («Повторное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения»). Ему назначено 180 часов обязательных работ. Кроме того, он на три года лишен права управления транспортными средствами. Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что в октябре 2019 года в Канашском районе завершено расследование уголовного дела в отношении судебного пристава, которого обвинили в управлении автомобилем в пьяном виде. Следствие полагает, что это произошло 17 августа 2019 года, хотя ранее мужчина уже был административно наказан за управление в состоянии алкогольного. Дело направлено в суд.