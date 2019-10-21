Буденновск, Ставропольский край, , 11:09 — REGNUM Четыре человека получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Буденновском районе Ставрополья. Все пострадавшие госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

ДТП Mytaganrog.com

ДТП произошло накануне, около 15:30, на участке автодороги между Кочубеем и Минеральными Водами. Водитель Mercedes-Benz при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-211 440», который ехал впереди и поворачивал налево.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки, а также двое пассажиров иномарки.

Водитель Mercedes привлечен к административной ответственности за тонировку передних стекол автомобиля. Ограничение видимости могло стать одной из причин ДТП, считают в госавтоинспекции. По факту аварии проводится проверка.

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