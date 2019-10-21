Красноярск, , 11:00 — REGNUM Один из пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выписан из краевой клинической больницы, сообщил 21 октября журналистам руководитель травматолого-ортопедического центра медицинского учреждения Алексей Лубнин.

«Один их доставленных 19 числа по его личному настоянию был выписан сегодня», — сказал Лубнин.

Он отметил, что в основном пострадавшие получили поверхностные раны, в тяжелом состоянии никого из пациентов в больнице нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в результате разрушения дамбы на территории золотодобывающего рудника в Курагинском районе Красноярского края погибли, по последним данным, 15 человек, еще 44 человека пострадали.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести. По факту прорыва дамбы возбуждено уголовное дело.

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