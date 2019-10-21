Москва, , 11:07 — REGNUM Ранение получил полицейский патрульной службы в Москве во время задержания буйного гражданина. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД России.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 октября в районе Лианозово на улице Новгородская. Патруль прибыл по адресу в связи с сигналом о семейном скандале. На месте мужчина 1973 года рождения во время задержания оказал сопротивление.

«Предметом … нанес резаную рану кисти сержанту полиции», — говорится в сообщении МВД.

Также отмечается, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось о схожем инциденте в Оренбургской области. На представителей полиции, прибывших на сообщение об избиении женщины сожителей, напал мужчина. Сотрудникам правопорядка пришлось применить табельное оружие.