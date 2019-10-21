Кетовский район, Курганская область, , 10:57 — REGNUM В селе Кетово Курганской области осуждён сотрудник полиции за взятку 7 тыс. рублей. Ему назначено наказание в виде штрафа в 80 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

В судебном заседании выяснилось, что вечером 26 ноября 2017 года, дежуря на федеральной автодороге «Иртыш», сотрудник ДПС ГИБДД остановил иностранца, нарушившего миграционное законодательство. За бездействие полицейский получил взятку на сумму 7 тыс. рублей.

Уже бывший страж правопорядка признан виновным по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество, не превышающем десяти тысяч рублей») и получил наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей.