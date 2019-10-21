Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM Одно из управлений «Екатеринбурггаза» осталось полностью без телефонной и интернет-связи. Об этом сообщается на сайте организации.

Связи лишилось здание производственного управления №2, которое расположено на ул. Гурзуфской, 30. Оно обслуживает абонентов в Кировском и Верх-Исетском районе города. Связь пропала «по техническим причинам», уточняют в горгазе.

Сейчас в здании управления ведутся восстановительные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2019 года в Екатеринбурге целый квартал в центре города остался без света. Инцидент произошёл из-за технологического сбоя.

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