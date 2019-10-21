Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:53 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области разыскиваются мужчина и женщина, подозреваемые в краже в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе межмуниципального управления МВД РФ «Нижнетагильское».

По данным органов дознания, преступление произошло 11 октября. В тот день мужчина и женщина, представившись представителями газовой службы проникли в квартиру 73-летней женщины, проживающей в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Пока женщина вела разговор с пенсионеркой, мужчина осмотрел квартиру, после чего они удалились. После их ухода пожилая женщина обнаружила пропажу почти полумиллиона рублей. Некоторое время пенсионерка не решалась сообщать о происшествии, так как о наличие такой крупной суммы не подозревали даже её родственники, но спустя несколько дней она написала заявление в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле произошло аналогичное преступление. К 94-летней женщине под видом социальных работников в квартиру проникли мужчина и женщина. Далее злоумышленники, мошенническим способом похитили у пенсионерки более 400 тыс. рублей.

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