Кобоко, , 10:53 — REGNUM Житель округа Юмбе Роберт Кирунги скончался после того, как он подвергся нападению диких пчел во время подъема на гору Лиру в субботу, 19 октября. О несчастном случае передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, погибший поднимался на гору вместе с группой из 15 участников из районов Кобоко, Юмбе и Аруа в рамках «экспедиции Иденда». Один из организаторов похода Бонифаций Кадабара рассказал, что эта экспедиция направлена на развитие местного туризма в регионе Западный Нил. Гора Лиру находится в деревне Лиру, округа Кобоко, в северной части Уганды, сообщают журналисты.

Кадабара рассказал, что они планировали достичь вершины горы, а также добраться до кратерного озера Адоломила, а затем отправиться на соседний холм Идинга.

«Это уже не первый раз [прохождения по данному маршруту]. Когда мы достигли высоты около 25 метров, на нас напали пчелы… К сожалению, мы потеряли одного члена группы», — сказал он.

Трое других альпинистов, которые также подверглись нападению пчел, были доставлены в больницу округа Кобоко. В интервью Daily Monitor, данном им вечером в субботу, 19 октября, суперинтендант больницы Кобоко, доктор Пол Огванга, рассказал, что Кирунги умер от пчелиного яда.