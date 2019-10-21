Элиста, , 10:41 — REGNUM Воспитанникам Элистинского дома-интерната для умственно отсталых детей вернули деньги, которые с их счетов были незаконно сняты по указанию чиновников. Об этом сообщила прокуратура Республики Калмыкия.

Ранее прокуратура республики направила в суд 11 исковых заявлений с требованием о взыскании с учреждения за счет средств республиканского бюджета неправомерно изъятых денежных средств на общую сумму свыше 2,2 млн рублей, также иски о взыскании в пользу 26 воспитанников 430 тыс. рублей направила прокуратура Элисты. В настоящее время все иски удовлетворены, средства возмещены и зачислены на лицевые счета детей.

В прокуратуре также добавили, что в производстве Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу находится уголовное дело: глава администрации Элисты Окон Нохашкиев, отстраненный от должности, находится в международном розыске, экс-начальник отдела опеки и попечительства управления образования администрации города Элисты и отстраненный от должности директор интерната отправлены под домашний арест.

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