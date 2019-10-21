Диярбакыр, Турция, , 10:44 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» семь членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны в провинции Диярбакыр, об этом 21 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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