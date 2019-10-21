Якутск, , 10:48 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело по факту избиения отчимом четырёхлетнего ребёнка в селе Булгунняхтах Хангаласского района. Мальчик попал в больницу с множественными травмами, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Насилие над детьми Elheraldo.co

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Медики зафиксировали у ребёнка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы головы и тела.

В ходе следствия выяснилось, что побои нанёс мальчику 32-летний отчим, мать ребёнка была в это время на работе.

Мужчина сознался, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области суд признал виновным в смерти ребёнка 36-летнего жителя Алексеевского района, который избил семилетнего пасынка. Подсудимый приговорён к 12,6 годам колонии строго режима.