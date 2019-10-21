Красноярск, , 10:34 — REGNUM Холдинг «Сибзолото» обнародовал информацию о пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

Всего травмы получили 44 человека, в том числе четверо находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе холдинга, в больнице находятся водитель автокрана Александр Шпагин, водитель КамАЗа (топливозаправщик) Николай Бацалай, машинист бульдозера Андрей Дамба, машинист экскаватора Андрей Епишин, слесарь-моторист Вадим Смирнов, электрогазосварщик Тимофей Тимохин, охранник Дмитрий Асочанов, гидромониторщик Анатолий Астафьев, машинист экскаватора Андрей Чаптыков.

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Как сообщало ИА REGNUM, дамбу на территории золотодобывающего рудника в Курагинском районе Красноярского края прорвало 19 октября. Селевым потоком снесло два общежития, несколько жилых балков, хозяйственных построек ремонтной зоны и ЗПК. Погибли 15 человек, пострадали 44 человека, без вести пропавшими считаются пятеро. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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