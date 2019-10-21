Махачкала, , 10:40 — REGNUM Взрыв бытового газа произошел в одном из пятиэтажных многоквартирных домов в городе Махачкале. В результате происшествия пострадал один человек, который доставлен в ожоговый центр республиканской клинической больницы, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе МЧС Дагестана.

Бытовой газ stevepb

Хлопок газовоздушной смеси случился примерно в три часа ночи. Последующего горения не произошло, разрушений нет. К ликвидации последствий происшествия от МЧС было привлечено 14 человек и четыре единицы техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2019 года в Махачкале произошел хлопок лакокрасочных паров в противопожарном подземном водоеме одного из торговых центров. В результате происшествия погиб один человек — 39-летний мужчина.