Верхний Уфалей, Челябинская область, , 10:31 — REGNUM В Челябинской области жители центрального микрорайона Верхнего Уфалея пока остаются без воды. Ремонтные работы завершить не удалось, сообщает пресс-служба мэрии.

Для успешного их окончания нужно было поставить перемычку. Однако асбоцементная труба оказалась продавлена, поэтому этого сделать не удалось. Коммунальщики решили поставить в месте прорыва заглушку.

Воды не будет примерно до 17:00 по местному времени. После установки заглушки водоснабжение могут восстановить.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на водоводе произошла утром 20 октября. Устранить последствия аварии и вернуть населению воду мэрия обещала к вечеру того же дня. Но пока этого не произошло.

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