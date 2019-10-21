Токио, , 10:31 — REGNUM С 2014 года Япония выделила Украине $1,8 млрд финансовой помощи, написал президент Украины Владимир Зеленский 20 октября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Благодарны за финансовую помощь Украине со стороны Японии, которая с 2014 года достигла $1,8 млрд. Эта помощь важна для поддержки наших реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещённых лиц», — сообщил Зеленский.

Он особенно отметил $1 млрд, выделенный японским правительством на реконструкцию Бортнической станции аэрации.

Напомним, Бортническая станция аэрации очищает сточные воды со всего Киева. Первый блок станции был построен ещё в 1964 году, а сама станция пребывает в очень плохом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский отправился в Японию. Он планирует побывать на церемонии коронации императора Японии Нарухито.

Читайте также: Зеленский посетит церемонию коронации императора Японии Нарухито