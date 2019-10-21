Курган, , 10:26 — REGNUM В Кургане завершено следствие в отношении восьми жителей города Челябинска, обвиняемых в совершении серии краж из салонов сотовой связи на территории Зауралья. Ущерб от хищений составил более 900 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

Установлено, что в июне 2018 года восемь челябинцев приехали в Курган на автомобилях. Они наметили для хищений торговые павильоны, откуда совершили кражи сотовых телефонов и планшетов. Возвращаясь в Челябинск, преступная группа совершила хищения телефонов из салонов сотовой связи в посёлке Мишкино и городе Шумиха.

Восемь челябинцев обвиняются в совершении пяти преступлений по ст.158 УК РФ («Кражи»). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.