Армянск, Крым, , 10:16 — REGNUM Около 10 килограммов наркотического средства изъяли сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю, по подозрению в попытке на незаконный сбыт наркотиков задержан житель Армянска.

Как уточнила пресс-служба УФСБ, сотрудники получили оперативную информацию о том, что местный житель намерен вывезти на своем автомобиле партию наркотиков из Крыма на материковую часть России. Автомобиль подозреваемого был остановлен на подходах к Крымскому мосту.

«В ходе осмотра транспортного средства в оборудованном под его днищем тайнике обнаружено 12 полиэтиленовых пакетов с наркотическим средством каннабис общей массой порядка 10 килограммов. Подозреваемый задержан», — цитирует представителя ФСБ «Крыминформ».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. В настоящее время подозреваемый отправлен под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в крымском Джанкое силовики ликвидировали подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков. Было обнаружено 10 литров прекурсора, использующегося для изготовления синтетического наркотика «мефедрон».