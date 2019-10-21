Копенгаген, , 10:21 — REGNUM Гражданину Дании и троим норвежцам было выдвинуто обвинение в хранении 150 кг гашиша. Ранее норвежская полиция арестовала подозреваемых в городе Хальйем, расположенном к югу от Бергена.

«Мы задержали четверых лиц, которые были причастны к фигурировавшему в деле грузовому автомобилю. Впоследствии оказалось, что трое из них действительно пользовались грузовиком, в котором обнаружили 150 кг гашиша», — заявил представитель стороны обвинения Асбьёрн Онархейм. Полиция Норвегии полагает, что наркотик перевозили контрабандой из Норвегии в Данию на небольшом судне. Стоимость 150 кг гашиша оценивается от 1 до 1,6 млн долларов. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Ожидается, что суд в отношении четверых подозреваемых начнется в середине февраля 2020 года.