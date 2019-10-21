Владивосток, , 10:44 — REGNUM В социальных сетях Приморья активно обсуждается видео, на котором, предположительно снят полёт НЛО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Видео снято в небольшом посёлка на севере Приморья — Пластуне, над которым пролетели два неопознанных объекта. Жители Приморья активно обсуждают НЛО в в Инстаграм в группе Экипаж ДПС.

Судя по размытым кадрам, точно сказать, что это такое, не представляется возможным. Однако, по всей видимости речь может идти о высотных истребителях-перехватчиках, находящихся парой на боевом патрулировании на большой высоте, из-за чего их контуры точно определить невозможно.

Обычно место, где чаще всего фиксируются неопознанные летающие объекты, в Приморье остаётся город Дальнегорск, где НЛО периодически фиксируется с середины 1980-х годов, когда на высоту 611 упал неопознанный объект, а теперь это событие стало неким туристическим трендом в Дальнегорске.

Как сообщало ИА REGNUM, свечение ракеты в Омске было принято за НЛО.