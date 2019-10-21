Красноярск, , 10:14 — REGNUM В результате прорыва нескольких дамб в Красноярском крае пострадали 44 человека, заявили 21 октября в пресс-службе холдинга «Сибзолото».

"Получили травмы 44 человека, девять из них в больнице, четверо из них в тяжелом состоянии доставлены в краевую больницу санитарной авиацией», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в региональном министерстве сообщили о 26 пострадавших в результате прорыва дамбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября на территории золотодобывающего рудника в Курагинском районе Красноярского края прорвало технологическую дамбу на реке Сейба. В результате происшествия, по последним данным, погибли 15 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Ранее холдинг «Сибзолото» опубликовал официальный список погибших при разрушении дамбы.

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