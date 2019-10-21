Красноярск, , 10:18 — REGNUM Вертолет МИ-8 задействуют для поиска пропавших без вести в районе прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом говорится 21 октября в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России сейчас находится в Курагинском районе, на месте чрезвычайной ситуации, и готов к вылету», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, пропавшими без вести числятся 5 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 октября в Красноярском крае на прииске Сейба прорвало дамбу. На данный момент известно о 15 погибших, кроме того, 44 человека пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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