Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM В Екатеринбурге избрана мера пресечения в отношении гражданина, подозреваемого в убийстве и разбойном нападении на филиал банка «Открытие». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловской областного суда.

Кировский районный суд Екатеринбурга постановил отправить подозреваемого в следственный изолятор стражей до 18 декабря 2019 года включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2019 года произошло вооружённое нападение на филиал банка «Открытие», который расположен в доме № 128 по улице Малышева. Злоумышленник в маске проник в кредитно-финансовое учреждение с оружием и потребовал деньги. Он произвёл два выстрела, в результате чего был убит клиент банка, пытавшийся помешать ограблению. Возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве и разбое.

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