Донецк, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 69 единиц боеприпасов, сообщили 21 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении украинские формирования выпустили четыре мины калибра 82 мм, применили зенитные установки и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ выпустили две мины калибра 120 мм, семь мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Васильевка, Жабичево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), донецкий аэропорт (терминал), Спартак, Белая Каменка», — сказано в сообщении.

В ходе обстрелов в посёлке Зайцево была повреждена кровля одного из домов. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 169 боеприпасов в ходе 15 обстрелов. Обошлось без жертв и разрушений.

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