Посёлок городского типа Ягодное, Магаданская область, , 09:55 — REGNUM Жители Ягоднинского района Магаданской области остались без двух мостов через реку, которые смыло летним паводком. Власти обещали их восстановить, но этого не случилось. Люди переправляются через реку как могут, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Один из способов попасть на другой берег — по трубам теплотрассы. Можно пройти и по рукотворному мостку из досок или в обход по проезжей части.

«Обращаюсь к Вам по многочисленным просьбам жителей п. Ягодное. В августе 2019 года во время паводка повредился мост (который потом демонтировали), которым пользовалось большое количество жителей посёлка. Родители детей, посещающих детский сад и школу (данный мост находится в непосредственной близости к детским учреждениям), обращались в администрацию посёлка с просьбой о скорейшем восстановлении моста к 1 сентября 2019 года. Глава районной администрации пообещал выполнить работу по установлению нового моста в ближайшее время. Мост до сих пор не установлен», — прислал письмо в редакцию «Весьма» житель посёлка.

К письму автор приложил фото «моста» из труб теплотрассы, а рядом мост, который соорудили из досок люди.

Издание пыталось связаться с главой района Дмитрием Бородиным, но оперативно получить комментарий не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, летний паводок нанёс большой ущерб регионам Дальнего Востока. Были затоплены дороги, поля, населённые пункты, смыты мосты и разрушены дома. До сих пор идут восстановительные работы.