Томск, 21 октября 2019, 09:44 — REGNUM С начала 2019 года в Томской области зарегистрировано 224 лесных пожара, сообщили ИА REGNUM 21 октября в региональной администрации. Площадь, пройденная огнём, составила 2256,02 га.
Средняя площадь одного возгорания — 10,11 га. Большая часть лесных пожаров произошла в Верхнекетском (50) и Томском (48) районах. В Асиновском районе зарегистрировано 33 возгорания.
202 пожара (90,5%) были потушены в течение первых суток.
Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные (19−20 октября) в Томской области произошёл один лесной пожар.
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