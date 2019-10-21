Тверь, , 09:28 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела о гибели 13 человек в автоаварии в Тверской области, сообщила пресс-служба СКР 21 октября.

Авария произошла утром 5 октября 2018 года на 24-м километре дороги «Тверь-Ржев» — микроавтобус Ford Transit врезался в автобус ЛиАЗ, в результате погибли водитель и 12 пассажиров микроавтобуса. Обвиняемыми по делу проходят четыре человека — индивидуальный предприниматель, гендиректор ООО «Автодом», учредитель ООО «ТрансАвто» и директор этой же фирмы — им вменяется в вину оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, водитель микроавтобуса находился в крайне утомленном состоянии — его выпустили в рейс, несмотря на нарушение интервала междусменного отдыха и на наличие медицинских показаний. Именно этот факт, считают следователи, мог привести к трагической аварии.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемые по делу занимались деятельностью по перевозке пассажиров в Твери и области — речь идёт о создании более десяти аффилированных организаций. При этом бизнесмены экономили на подготовке транспорта и водителей к рейсам: мероприятия по подготовке транспортных средств к рейсам проводилась фиктивно, водители не были официально трудоустроены, инструктаж и стажировки не проводились.

«Кроме того, в ходе предварительного следствия имело место активное противодействие со стороны обвиняемых в виде оказания воздействия на свидетелей и потерпевших, уничтожение и сокрытие документов и предметов, представляющих значение для следствия, предоставление фиктивных и подложных документов о трудоустройстве и проведении инструктажей, мероприятий с водителями ООО «ТрансАвто», — подчеркнули в следственном комитете.

В ходе расследования было проведено 20 обысков, проведено 20 судебных экспертиз, допрошено свыше 150 свидетелей, десять свидетелей рассказали следствию о схемах, используемых в транспортных предприятиях. Ни один из фигурантов дела своей вины не признал. Однако уже в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.