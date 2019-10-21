Каменск-Уральский, Свердловская область, , 09:26 — REGNUM В Свердловской области следователи устанавливают личность пожилой женщины, которая попала под пассажирский поезд, следовавший из Оренбурга в Екатеринбург. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Чрезвычайное происшествие произошло в полдень 19 октября на станции «Соцгород» неподалёку от Каменска-Уральского. Под поезд попала женщина, которой на вид 60−70 лет. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Локомотивная бригада предприняла все необходимые меры: был подан звуковой сигнал, применено экстренное торможение.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября под Екатеринбургом в Кольцово под поезд попала 60-летняя женщина. Инцидент произошёл 3 октября. Пенсионерка скончалась на месте.

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